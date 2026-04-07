ISU сделал заявление по поводу допуска российских фигуристов-юниоров

Международный союз конькобежцев (ISU) на официальном сайте опубликовал заявление по поводу допуска российских и белорусских фигуристов до юниорских международных соревнований.

«Совет также получил обновленную информацию от МОК о реинтеграции спортсменов младше 17 лет из России и Беларуси в международное спортивное сообщество. Сейчас конкретных временных рамок этого процесса нет», — говорится в заявлении.

2 апреля стало известно, что совет ISU отложил рассмотрение вопроса о допуске российских и белорусских фигуристов-юниоров на июнь.

В 2022 году ISU отстранил российских фигуристов от международных соревнований. В мае 2025 года организация одобрила нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников для участия в отборе на Олимпиаду-2026 (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары.

Для отбора на Олимпиаду Петросян и Гуменник выступили на квалификационном отборе в Пекине, где оба завоевали золотые медали. На Олимпиаде Петросян и Гуменник заняли шестые места в одиночном зачете. После ОИ российских фигуристов не допустили к участию на чемпионате мира.

Ранее ISU не рассматривал возвращение взрослых фигуристов из России на турниры.