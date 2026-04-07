В МИД России обвинили Зеленского в пересечении «красных линий»

Президент Украины Владимир Зеленский переступает «красные линии» международного гуманитарного права, подвергая ударам школы в российских регионах. Об этом заявил в беседе с ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Зеленский покушается на жизнь наших детей, наносит удары по образовательным учреждениям, всячески переступая красные линии, обозначенные в нормах международного гуманитарного права», — сказал он.

По словам посла, украинский лидер не оставляет России другого выбора, кроме как ответить силой на эти преступления и начать преследовать приказчиков и исполнителей подобных военных преступлений.

7 апреля украинские дроны атаковали школу в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа. В результате налета ранения получили пять детей, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Он уточнил, что всего пострадали шесть человек — их госпитализировали. Кроме того, во время эвакуации детей не выжил заместитель Каменско-Днепровского округа Александр Резниченко.

Ранее Медведев заявил о неизбежном возмездии за военные преступления против России.