Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Культура

Из-за Канье Уэста отменили музыкальный фестиваль

Фестиваль Wireless отменили из-за запрета рэперу Канье Уэсту на въезд в Великобританию
Javier Rojas/Global Look Press

В Лондоне организаторы рэп-фестиваля Wireless отменили мероприятие из-за запрета на въезд в Великобританию американского рэпера Канье Уэста (Йе). Об этом представители проекта расссказали на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Из-за того что министерство внутренних дел запретило Йе въезд в Соединенное Королевство, мы вынуждены отменить фестиваль Wireless», - говорится в заявлении организаторов в соцсети Instagram (признана экстремистской, запрещена на территории РФ).

Хип-хоп фестиваль Wireless Festival 2026, хедлайнером которого был Уэст, должен был проходить 10-12 июля в парке Финсбери на севере Лондона.

Канье Уэсту запретили въезд в Великобританию на фоне политического скандала, связанного с его антисемитскими высказываниями. 6 апреля Уэст подал заявку на въезд в королевство через электронное разрешение на въезд, но чиновники заблокировали ее.

Известно, что первоначально заявка была удовлетворена в режиме онлайн, но после рассмотрения была отозвана на том основании, что его присутствие в Великобритании не будет способствовать общественному благу.

Йе критиковали за антисемитские высказывания, в том числе за восхищение Адольфом Гитлером. В прошлом году он выпустил песню с нацистским приветствием, спустя несколько месяцев после того, как на его сайте появилась реклама футболки со свастикой.

Ранее Pepsi отказалась от спонсорства фестиваля с участием Канье Уэста.

 
Теперь вы знаете
Правда ли, что женщины старше 45 лет не могут найти работу в 2026 году?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!