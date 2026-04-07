В Лондоне организаторы рэп-фестиваля Wireless отменили мероприятие из-за запрета на въезд в Великобританию американского рэпера Канье Уэста (Йе). Об этом представители проекта расссказали на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Из-за того что министерство внутренних дел запретило Йе въезд в Соединенное Королевство, мы вынуждены отменить фестиваль Wireless», - говорится в заявлении организаторов в соцсети Instagram (признана экстремистской, запрещена на территории РФ).

Хип-хоп фестиваль Wireless Festival 2026, хедлайнером которого был Уэст, должен был проходить 10-12 июля в парке Финсбери на севере Лондона.

Канье Уэсту запретили въезд в Великобританию на фоне политического скандала, связанного с его антисемитскими высказываниями. 6 апреля Уэст подал заявку на въезд в королевство через электронное разрешение на въезд, но чиновники заблокировали ее.

Известно, что первоначально заявка была удовлетворена в режиме онлайн, но после рассмотрения была отозвана на том основании, что его присутствие в Великобритании не будет способствовать общественному благу.

Йе критиковали за антисемитские высказывания, в том числе за восхищение Адольфом Гитлером. В прошлом году он выпустил песню с нацистским приветствием, спустя несколько месяцев после того, как на его сайте появилась реклама футболки со свастикой.

Ранее Pepsi отказалась от спонсорства фестиваля с участием Канье Уэста.