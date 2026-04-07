В Иране раскрыли подробности операции США по спасению пилота

Операция США по спасению пилота истребителя F-15 была прикрытием для попытки проникновения на ядерный объект в иранском Исфахане. Об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на источник в иранских силах безопасности.

Утверждается, что операция не имела никакого отношения к миссии по спасению пилота сбитого истребителя.

«Местом посадки самолетов C-130 был выбран заброшенный аэродром недалеко от одного из ядерных объектов Исфахана», — говорится в сообщении.

По данным издания The Telegraph, два члена экипажа сбитого над иранской территорией F-15 смогли катапультироваться. Одного из них нашли достаточно быстро, на поиски второго американскому спецназу потребовалось больше времени. При этом между ВС США и органами безопасности Исламской Республики фактически началась гонка в попытке найти второго летчика, Тегеран даже объявил награду в $60 тыс. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позже стало известно, что операция по поиску второго летчика чуть не сорвалась, поскольку переданное им радиосообщение включало восхваление бога. Возникли подозрения, что пилот может находиться в плену, однако знакомые с военным люди подтвердили его религиозность.

Ранее Иран заявил об «уничтожении всех баз США» на Ближнем Востоке.