В Дагестане ввели режим ЧС регионального характера

Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня введен в Республике Дагестан на фоне масштабных паводков, его статус скоро будет повышен до федерального. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину, передает ТАСС.

«По результатам правительственной комиссией [по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности] в ближайшее время будет принято решение о повышении статуса чрезвычайной ситуации», — сказал он.

До этого синоптик Александр Ильин предупредил, что 10 апреля в регион придет новый циклон. По прогнозам специалиста, больше всего осадков выпадет в западных районах, однако восточные прикаспийские районы тоже ждут испытания.

В Дагестане 28 марта в результате ливней и шквалистого ветра начались подтопления в жилых домах, что повлекло за собой массовые отключения электричества и воды. Из-за масштабного наводнения без света остались жители 132 населенных пунктов, или около 60 тыс. человек.

5 апреля в регионе произошло новое разрушительное наводнение. В частности, трехэтажный дом с людьми обрушился из-за размытого грунта в Махачкале. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Из зоны подтопления эвакуировали более четырех тысяч человек.

