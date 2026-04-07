Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Пермячка с ножом пробралась в школу и напала на гардеробщицу

В Пермском крае девушку с ножом арестовали за нападение на сотрудницу школы
Shutterstock

Жительница Пермского края стала фигуранткой уголовного дела после нападения на человека в школе. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в Губахе. По данным издания, девушка 2007-го года рождения ворвалась в местную школу с ножом вечером. В здании она напала на одну из работниц (предположительно, гардеробщицу), ударив ее лезвием в спину.

«Что послужило мотивом совершения преступления, источник агентства пояснить затруднился», – сообщается в публикации.

Подозреваемую задержали, в ее отношении возбудили уголовное дело. Девушке предъявили обвинения, сейчас она находится под арестом, где пробудет два месяца.
Известно, что ранее она состояла на учете в ПДН.

До этого в Пермском крае молодой человек напал на учительницу русского языка с ножом. В результате спасти ее не удалось. Девятиклассника задержали, он обязан пройти стационарную психолого-психиатрическую экспертизу.

Ранее в Челябинске ученик совершил нападение на школу.

 
Теперь вы знаете
Правда ли, что женщины старше 45 лет не могут найти работу в 2026 году?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
