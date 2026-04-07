Пермячка с ножом пробралась в школу и напала на гардеробщицу

В Пермском крае девушку с ножом арестовали за нападение на сотрудницу школы

Жительница Пермского края стала фигуранткой уголовного дела после нападения на человека в школе. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в Губахе. По данным издания, девушка 2007-го года рождения ворвалась в местную школу с ножом вечером. В здании она напала на одну из работниц (предположительно, гардеробщицу), ударив ее лезвием в спину.

«Что послужило мотивом совершения преступления, источник агентства пояснить затруднился», – сообщается в публикации.

Подозреваемую задержали, в ее отношении возбудили уголовное дело. Девушке предъявили обвинения, сейчас она находится под арестом, где пробудет два месяца.

Известно, что ранее она состояла на учете в ПДН.

До этого в Пермском крае молодой человек напал на учительницу русского языка с ножом. В результате спасти ее не удалось. Девятиклассника задержали, он обязан пройти стационарную психолого-психиатрическую экспертизу.

Ранее в Челябинске ученик совершил нападение на школу.