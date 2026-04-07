Путин поручил контролировать ситуацию в Дагестане

Президент России Владимир Путин поручил постоянно держать ситуацию с наводнением в Дагестане на контроле. Об этом пишет РИА Новости.
Президент подчеркнул, что в регионе нарушено электроснабжение, а из-за опасности оползней и схода селя прекращено или затруднено движение на некоторых трассах.
«Надо постоянно держать эту ситуацию на контроле», — сказал глава государства.
Президент назвал погоду в регионе аномальной, уточнив, что только 30 марта там выпало три месячных нормы осадков.
В Дагестане 28 марта в результате ливней и шквалистого ветра начались подтопления в жилых домах, что повлекло за собой массовые отключения электричества и воды. Из-за масштабного наводнения без света остались жители 132 населенных пунктов, или около 60 тыс. человек.
5 апреля в регионе произошло новое разрушительное наводнение. В частности, трехэтажный дом с людьми обрушился из-за размытого грунта в Махачкале. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Из зоны подтопления эвакуировали более четырех тысяч человек.
