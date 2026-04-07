«Нельзя драть такие деньги»: в Госдуме возмутились ценами на ягоды

Торговые сети накручивают сотни процентов к стоимости ягод, что является спекуляцией, заявил в беседе с «Газетой.Ru» лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов. Накануне россияне пожаловались на высокую стоимость голубики в магазинах — около 1500 рублей за небольшой контейнер.

«Торговые сети совсем обнаглели! Нельзя с людей драть такие деньги за ягоды. Закупка опта недорогая, но сверху магазины накручивают сотни процентов, и получается вот такая ничем необоснованная цена, как и на многие другие фрукты и овощи. Помните, как зимой подорожали огурцы? Чиновники объяснили это «обычной сезонной историей», а на самом деле мы столкнули с банальной спекуляцией. К тому же и тогда, и сейчас я не исключаю наличия ценового сговора», — отметил парламентарий.

Миронова возмутило, что привезенные из-за рубежа манго и ананасы стоят дешевле отечественных ягод.

«В России привозные ананасы и манго стоят в разы дешевле, чем многие сорта ягод, которые выращивают и собирают в нашей стране. Конечно, можно ждать и надеяться, что летом они подешевеют, но этого никто не гарантирует. Соответственно, заниматься решением проблемы должно государство в лице Федеральной антимонопольной службы. У нее достаточно механизмов для оценки себестоимости, торговой накрутки и прибыли торговых сетей», — подчеркнул депутат.

По его мнению, в России следует создать Госкомцен, который будет регулировать стоимость продуктов.

«Думаю, что по итогам такой проверки чиновники выяснят много интересного о системе ценообразования, и тогда придется принимать конкретные меры. Впрочем, у ФАС и так достаточно информации, но ведомство молчит, и вот эту проблему надо решать радикально. В стране надо создавать Госкомцен – федеральный орган власти, который будет курировать торговлю и бороться со спекулянтами. Такая мера повысит контроль государства за сферой торговли и будет способствовать формированию справедливой цены на товары первой необходимости», — заключил он.

До этого СМИ опубликовали кадры, сделанные россиянкой из магазина продуктов. Женщина пожаловалась на стоимость голубики — за 300 грамм в контейнере, по ее словам, придется отдать 1300 рублей.

