Успенская обиделась на Славу из-за Киркорова

Певица Слава призналась блогеру Олегу Пилягину, что коллега Любовь Успенская до сих пор держит на нее обиды из-за примирения с Филиппом Киркоровым. Ее слова Пилягин опубликовал в Telegram-канале.

Слава рассказала, что после примирения с Киркоровым Успенская позвонила ей. Коллега назвала ее плохой и заявила, что никогда ее не простит. Слава призналась, что переживает из-за этого конфликта, так как любит Успенскую. Она понадеялась на возобновление дружбы с артисткой.

«Мы все отходчивые. Мы всегда ссоримся, проходит пару лет, и мы миримся, песни пишем вместе. Мы же артисты, мы вспыльчивые товарищи, но и отходчивые тоже. И Филипп — хороший человек, и Люба — замечательная, хорошая. Я думаю, это всё от жару и других людей. Был претендент нехороший, но я не могу об этом говорить», — поделилась певица.

В сентябре 2023 года Слава намекнула, что Киркоров не очень честен, когда рассказывает о своих результатах пластики у Тимура Хайдарова. Звезда обратилась к коллеге, призвав его публично показать левую руку. Певица заявила, что Киркоров не ходит на перевязки к Хайдарову. Сама Слава восприняла слова Киркорова как угрозу. Она предположила, что артист хочет «дать ей по морде».

В сентябре 2024-го Слава и Киркоров помирились. Артисты встретились на караоке-вечеринке. Слава исполнила для Киркорова песню Любови Успенской «Единственному, нежному».

