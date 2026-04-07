Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

В России призвали помещать «нестабильных» детей в закрытые школы

Член СПЧ Меркачева: из-за агрессивных детей страдают остальные ученики школ
Rawpixel.com/Shutterstock/FOTODOM

Ученики и преподаватели в общеобразовательных заведениях «страдают» из-за страха стать жертвой «нестабильного и агрессивного» ребенка. Ради безопасности такие дети должны учиться в специальных закрытых школах. Такое мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразила член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева.

По мнению специалиста, эмоционально нестабильных детей необходимо помещать в специализированное учебно-воспитательное учреждения, чтобы не страдала основная масса учеников общеобразовательного заведения. Школьники могут не только боятся агрессивного ребенка, но и брать его поведение за пример, поскольку они становятся свидетелями конфликтов с его участием почти каждый день.

«Дети сами находятся в стрессе, потому что они действительно не знают, вдруг он в следующий раз придёт, по голове их ударит или что-то ещё сделает. По сути, страдает весь класс, может быть, вся школа», — подчеркнула Меркачева.

Напомним, 7 апреля в Добрянке подросток пришел в школу с ножом и напал на учительницу русского языка. По словам очевидцев, удары пришлись на живот и спину. Женщину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Однако позже губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что спасти ее не удалось.

По данным СМИ, у школьника были проблемы с успеваемостью. Он оставался на второй год и состоял на учете. При этом одноклассники утверждали, что юноша ведет себя странно.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!