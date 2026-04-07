В России призвали помещать «нестабильных» детей в закрытые школы

Ученики и преподаватели в общеобразовательных заведениях «страдают» из-за страха стать жертвой «нестабильного и агрессивного» ребенка. Ради безопасности такие дети должны учиться в специальных закрытых школах. Такое мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразила член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева.

По мнению специалиста, эмоционально нестабильных детей необходимо помещать в специализированное учебно-воспитательное учреждения, чтобы не страдала основная масса учеников общеобразовательного заведения. Школьники могут не только боятся агрессивного ребенка, но и брать его поведение за пример, поскольку они становятся свидетелями конфликтов с его участием почти каждый день.

«Дети сами находятся в стрессе, потому что они действительно не знают, вдруг он в следующий раз придёт, по голове их ударит или что-то ещё сделает. По сути, страдает весь класс, может быть, вся школа», — подчеркнула Меркачева.

Напомним, 7 апреля в Добрянке подросток пришел в школу с ножом и напал на учительницу русского языка. По словам очевидцев, удары пришлись на живот и спину. Женщину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Однако позже губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что спасти ее не удалось.

По данным СМИ, у школьника были проблемы с успеваемостью. Он оставался на второй год и состоял на учете. При этом одноклассники утверждали, что юноша ведет себя странно.

