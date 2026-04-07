Экс-министра тарифной политики Красноярского края отправили в СИЗО

Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал на два месяца бывшего министра тарифной политики Красноярского края Александра Ананьева. Об этом сообщает РИА Новости.

Ананьев, который обвиняется в получении крупной взятки, пробудет в СИЗО до 05.06.2026 года.

7 апреля губернатор Красноярского края Михаил Котюков освободил Ананьева от должности министра тарифной политики.

Накануне сообщалось, что Ананьев стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в крупном размере. По данным следствия, летом 2022 года чиновник, занимая должность министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона, вступил в преступный сговор с представителем ООО «Сила Сибири». За денежное вознаграждение чиновник обязался способствовать включению компании в перечень территориальных сетевых организаций, а также решению иных вопросов в ее интересах. По версии следствия, сумма вознаграждения должна была составить 10 млн рублей. Первая часть средств была передана на парковке торгового центра «Авиатор» в Красноярске.

Ранее министра энергетики Ставропольского края арестовали за превышение полномочий.