Пасхальный стол — 2026: рецепты вкусных куличей и других праздничных блюд

В середине Страстной недели хозяйки начинают готовиться к Пасхе: печь куличи, красить и расписывать яйца, выбирать птицу и мясо для праздничного стола. После долгого поста хочется порадовать родных вкусными и оригинальными блюдами. Что приготовить на Пасху в 2026 году, как сделать пасхальный стол не только вкусным, но и полезным — в материале «Газеты.Ru».

Традиции пасхального стола

Пасха — самый светлый и радостный христианский праздник. С давних времен к нему тщательно готовились, подбирая лучшие продукты и выверенные рецепты. В дореволюционной России в Светлое Христово Воскресение было принято ставить на стол 48 блюд — по количеству дней Великого поста.

Праздничные застолья продолжались на протяжении всей Светлой Седмицы. В гости приглашали близких и дальних родственников, друзей, соседей. Шел радостный обмен куличами и расписными яйцами.

Обязательные блюда пасхального стола

* Кулич. Главный символ праздника выпекается из дрожжевого теста с добавлением масла, яиц и сахара. Он символизирует присутствие Бога и духовную радость. Традиция печь высокий пасхальный хлеб круглой формы уходит корнями в Византию. Согласно церковному преданию, после своего воскрешения Иисус Христос приходил к апостолам во время трапез. Они начали оставлять место Учителя свободным, а в центр стола ставили для него хлеб. Впоследствии в церкви возникла традиция печь на Пасху артос (в переводе с греческого — хлеб) и класть его на специальный стол в храме. Этот хлеб стал отсылкой к апостольской трапезе со Христом. А домашний кулич — подобие церковного артоса.

* Творожная пасха. Это блюдо готовят из творога с изюмом и цукатами в форме усеченной пирамиды. Оно символизирует Гроб Господень. Как правило его украшают крестом и буквами «ХВ», что означает пасхальное приветствие — «Христос Воскресе!»

* Крашеные яйца — символ новой жизни и воскресения. Сегодня яйца красят в разные цвета, однако изначально выбирали только красный. Корни этой традиции уходят в церковное предание. Когда Мария Магдалина пришла к императору Тиберию, чтобы возвестить ему о воскресении Иисуса Христа, она подарила ему куриное яйцо. Император не поверил ей и ответил, что скорее это яйцо станет красным, чем мертвый человек оживет. И в это же мгновение яйцо покраснело.

* Мясные и рыбные блюда. Скоромная пища (мясная, молочная, яйца) на столе означает окончание Великого поста и возвращение к полноценной трапезе. На праздник часто подают окорок, запеченную телятину, индейку, а также разнообразные мясные и рыбные закуски.

* Освящение пищи. Важная традиция пасхального стола — предварительное освящение праздничных блюд в храме. Верующие приносят куличи, яйца и пасхи в церковь, где священник окропляет их святой водой. Этот обряд совершается с благодарностью к Богу и символизирует воссоединение с ним, в том числе и через материальное, ведь пища — тоже творение Божие. Принято часть освященных пасхальных яств оставлять в качестве пожертвования.

* Украшение стола. Красивая сервировка создаст вам праздничное настроение. Стол можно украсить живыми цветами, свечами, декоративными пасхальными элементами. Актуальными остаются народные мотивы и экостиль.

Пасхальный кулич: секреты приготовления и рецепты

Caterina Trimarchi/Shutterstock/FOTODOM

Пасхальный кулич — один из самых сложных видов домашней выпечки. Его приготовление требует точности, времени и контроля температуры. Именно поэтому даже при хорошем рецепте результат часто получается нестабильным, пояснила «Газете.Ru» генеральный директор и основатель российского бренда бытовой техники Felfri Татьяна Неклюдова.

Секрет 1. Стабильная температура

«Это ключевой фактор, который чаще всего и подводит. Домашние духовки нередко прогреваются неравномерно: где-то жар сильнее, где-то слабее. В результате кулич может быстро подрумяниться сверху, но остаться непропеченным внутри. Именно поэтому все больше людей переходят на аэрогрили», — рассказала Татьяна Неклюдова.

В отличие от духовки, в аэрогриле горячий воздух циркулирует по камере со всех сторон, создавая равномерное пропекание. За счет этого тесто поднимается стабильно, не «падает» и пропекается одинаково по всей высоте. Это особенно важно для куличей, где структура должна быть воздушной, но при этом плотной и упругой, отмечает эксперт.

Секрет 2. Правильная работа с тестом

«Все ингредиенты должны быть комнатной температуры, а само тесто — мягким и эластичным. Важно не перегружать его мукой: плотное тесто не дает нужной воздушной структуры. Дрожжевое тесто требует аккуратности и не любит спешки», — подчеркнула Татьяна Неклюдова.

Секрет 3. Время

Кулич должен полностью подойти перед выпечкой. Попытка ускорить этот этап почти всегда приводит к плотной текстуре. Здесь важно дать тесту возможность набрать объем и не нарушать температурный режим.

Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Пасхальный кулич классический

Ингредиенты

* теплое молоко — 250 мл;

* сахар — 150 г;

* сухие дрожжи — 9 г;

* кардамон — четверть ч. л.;

* мускатный орех — четверть ч. л;

* яйца — 2 шт.;

* сырые желтки — 2 шт.;

* масло сливочное — 125 г;

* соль – на кончике ножа;

* ванильный сахар — 1-2 пакета, по вкусу;

* мука пшеничная — 750 г;

* изюм — 100 г;

* цукаты — 100 г;

* коньяк — 1 ст. л.

Приготовление

* Положите изюм в миску, залейте кипятком, дайте настояться 1 минуту, после чего слейте воду и дайте обсохнуть.

* К двум яйцам и двум желткам добавьте соль. Взбейте миксером.

* Начинайте добавлять сахар в яичную массу и продолжайте взбивать.

* Добавьте в смесь молоко и размягченное сливочное масло. Вновь взбейте.

* Добавьте ванильный сахар, коньяк и опять взбейте.

* Просейте в емкость со смесью через сито муку, добавьте кардамон, мускат и дрожжи.

* Начинайте замешивать тесто. Вначале это лучше делать ложкой, затем — руками. Если к рукам липнет тесто, нанесите на ладони каплю растительного масла.

* Добавьте цукаты, изюм, вновь перемешайте. Тесто должно получиться густым и тяжелым.

* Поставьте тесто в теплое место, предварительно накрыв емкость крышкой или пленкой. Подождите 2 часа.

* Когда тесто увеличится в объеме в два-три раза, обомните его и вновь поставьте в тепло. Дайте подойти еще раз.

* Аккуратно разложите тесто по формам. Заполняйте каждую примерно на ⅓. Накройте формы полотенцами и оставьте на час, чтобы тесто вновь подошло.

* Поместите формы с тестом в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Куличи будут выпекаться около 50 минут. Точное время зависит от объема форм. Проверяйте готовность кулича деревянной палочкой: если проткнули изделие и она сухая — пора вынимать!

* Дайте куличам остыть и украсьте глазурью и посыпкой.

Пасхальный кулич диетический

Кулич с пониженной гликемической нагрузкой рекомендует приготовить на Пасху биохимик, доказательный нутрициолог, специалист по пищевому поведению Анна Дивинская. В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что любой классический рецепт можно адаптировать к правильному питанию без потери вкуса.

Чтобы приготовить диетический кулич:

* Замените треть пшеничной муки цельнозерновой — это повысит содержание клетчатки и снизит скорость усвоения углеводов.

* Вместо стандартного количества сахара используйте на 20–25% меньше: дрожжевое тесто поднимется за счет самих дрожжей, а изюм добавит натуральную сладость.

* Сливочное масло можно частично заменить греческим йогуртом — текстура будет чуть плотнее, но влажность сохранится, а насыщенных жиров станет меньше.

* Вместо глазури из сырых белков с сахарной пудрой можно попробовать более интересный вариант: смешать мягкий творог с медом и нанести тонким слоем. В составе будет белок, меньшее количество сахара и приятный вкус. Но с такой глазурью кулич важно хранить в холодильнике.

Кулич южный авторский

Необычным рецептом кулича поделилась с «Газетой.Ru» доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ Лариса Алешина.

«Среди моих студентов-зумеров есть прекрасные кулинары. Они научили меня готовить пасхальные куличи по старорусскому рецепту. Получается необыкновенно вкусное и ароматное лакомство. Это авторский рецепт кулича от Давида, студента из Южной Осетии», — рассказала Лариса Алешина.

Ингредиенты

* мука высшего сорта — около 1 кг. Обязательно просейте ее дважды, чтобы она «надышалась» воздухом.

* молоко жирное, домашнее — 500 мл.

* дрожжи — 50 г живых (прессованных) или 15-17 г сухих. Живые дрожжи дают тот самый хлебный дух.

* Яйца — 6 штук. Все желтки и только 3 белка: так тесто будет более желтым и сдобным.

* Сливочное масло (жирность не менее 82%) — 200 г. Оно должно быть очень мягким, как крем.

* Сахар — 250-300 г.

* Изюм, цукаты, цедра лимона — по вкусу. Изюм заранее замочите в роме или коньяке, это придаст благородный аромат.

* Специи: ваниль, щепотка соли и, по желанию, капля шафрана для золотистого цвета.

Приготовление

* Опара — сердце кулича. Чтобы приготовить ее, подогрейте молоко до состояния «теплого объятия» — не горячее. Растворите в нем дрожжи, добавьте ложку сахара и немного муки, чтобы получилось тесто, как на оладьи. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 30 минут. Опара должна ожить, задышать и покрыться пузырьками.

* Сдоба. Пока опара «гуляет», разотрите желтки с сахаром и ванилью добела. Белки взбейте в крепкую пену. Когда опара подойдет, аккуратно введите в нее желтки, перемешайте, а следом добавьте взбитые белки.

* Замес — самый важный этап. Начинайте постепенно всыпать муку. Когда тесто станет уже густым, добавляйте мягкое сливочное масло частями. Важный секрет: тесто для кулича нужно вымешивать долго, минут 15-20, руками. Оно должно стать гладким, шелковистым и перестать липнуть к столу, но при этом остаться нежным. В конце добавьте изюм, обвалянный в муке.

* Ожидание. Положите тесто в большую миску, накройте теплым пледом и забудьте о нем на 1.5-2 часа. В доме должно быть тихо и тепло. Тесто должно вырасти в 2-3 раза.

* Формовка и выпечка. Смажьте формы маслом. Заполняйте их тестом только на 1/3. Дайте им постоять в формах еще минут 40, чтобы они «поднялись» почти до краев.

* Ставьте куличи в духовку, разогретую до 180 градусов. Маленькие куличики пекутся минут 25-30, большие — около часа. Не открывайте духовку первые 20 минут, иначе кулич «испугается» и опадет.

* Финальный штрих. Когда куличи остынут, украсьте их глазурью. Можно сделать классическую: взбить белок с сахарной пудрой и каплей лимонного сока до белоснежных пиков.

Творожная пасха: рецепты

Творожная пасха классическая

Сергей Пивоваров/РИА Новости

Ингредиенты

* творог — 800 г;

* сахар — 1 ст.;

* сметана — 150 мл;

* сливочное масло — 100 г;

* молоко — 50 мл;

* ванильный сахар — 1 ст. л.;

* курага — 10-12 штук, предварительно мелко нарезанных;

* изюм — треть стакана.

Приготовление

* Тщательно смешайте в кастрюле творог, сметану, молоко, сахар, ваниль. Поставьте на слабый огонь. Помешивайте, дождитесь, когда масса начнет закипать.

* Выключите огонь, добавьте сливочное масло, разотрите до однородной консистенции.

* Добавьте в смесь предварительно нарезанную курагу и изюм.

* Уложите в форму для пасхи марлю, выложите внутрь творожную массу и придавите прессом. Поставьте в холодное место, чтобы стекла сыворотка.

* Аккуратно достаньте форму, снимите марлю и выложите пасху на тарелку.

Творожная пасха без лишнего сахара

Традиционная пасха на основе жирного творога — один из самых биохимически разумных десертов на столе, отмечает Анна Дивинская.

«Казеин — медленный белок, который насыщает надолго, а жир из творога замедляет всасывание», — подчеркнула нутрициолог.

Ингредиенты

* творог 9% — 500 г;

* сливочное масло — 100 г;

* желтки — 3 шт.;

* мед — 2-3 ч. л.;

* ваниль — по вкусу;

* цедра 1 лимона.

Приготовление

* Протрите творог через сито.

* Добавьте размягченное сливочное масло, желтки, мед, ваниль, цедру лимона и тщательно перемешайте.

* По желанию можно добавить горсть кураги или чернослива вместо цукатов: сухофрукты дают клетчатку и натуральные сахара с более низким гликемическим индексом, чем рафинированные добавки.

* Переложите в форму под гнет и оставьте на ночь.

Разные пасхальные блюда: рецепты

Запеченная ягнятина с травами

OlgaBombologna/Shutterstock/FOTODOM

Мясо ягненка — традиционный пасхальный продукт во многих культурах. Это не случайно, отмечает Анна Дивинская. Оно богато цинком, железом и полноценным белком, при этом содержит меньше насыщенных жиров, чем свинина.

Ингредиенты

* окорок или лопатка ягненка;

* розмарин, тимьян, чеснок;

* оливковое масло;

* лимонный сок;

* морковь, корень пастернака, красный лук — для гарнира.

Приготовление:

* Натрите мясо ягненка смесью розмарина, тимьяна, чеснока, оливкового масла и лимонного сока.

* Оставьте мариноваться на 4-6 часов.

* Запекайте при 180 градусах из расчета 20 минут на каждые 500 г.

* Дайте мясу «отдохнуть» 15 минут перед нарезкой — это важно для равномерного распределения сока.

* Подавайте с запеченными овощами: морковь, корень пастернака, красный лук. Они порадуют организм клетчаткой и антиоксидантами, которые поддержат пищеварение.

Свекольный салат с грецким орехом и козьим сыром

Arfin Studio/Shutterstock/FOTODOM

Легкая, но питательная закуска — идеальное начало пасхальной трапезы, отмечает нутрициолог.

Ингредиенты

* свекла — 4 шт.;

* рукола — 100 г;

* мягкий козий сыр — 50-70 г;

* оливковое масло, бальзамический уксус, горчица — по 1 ч. л.;

* горсть грецких орехов.

Приготовление:

* Запекайте свеклу целиком в фольге при 200 градусах около часа.

* Остудите, нарежьте ломтиками.

* Выложите на листья руколы, добавьте горсть грецких орехов — источник омега-3.

* Добавьте мягкий козий сыр и заправьте смесью оливкового масла, бальзамического уксуса и чайной ложки горчицы.

«Свекла содержит бетаин — вещество, которое поддерживает функцию печени. После поста, когда орган активно перестраивается, это особенно актуально», — подчеркнула Анна Дивинская.

Пасхальные барашки

n.tati.m/Shutterstock/FOTODOM

Это нежное, рассыпчатое и очень милое печенье придется по вкусу как детям, так и взрослым.

Ингредиенты

* мука — 200 г;

* яйцо — 1 шт.;

* масло сливочное — 100 г;

* сахарная пудра — 40 г;

* джем — 3 ст. л.;

* сахар — 1 ст. л.;

* разрыхлитель — 0,5 ч. л.;

* ванилин — на кончике ножа;

* соль — на кончике ножа.

Приготовление:

* Мягкое масло смешайте с сахарной пудрой. Добавьте яйцо и вновь перемешайте.

* Аккуратно вмешайте предварительно просеянную муку. Добавьте туда же разрыхлитель, соль, ванилин.

* Тщательно вымесите тесто.

* Получившуюся массу оберните пищевой пленкой и положите в морозильную камеру на 20-30 мин.

* Достаньте тесто, выложите на посыпанный мукой стол. Раскатайте в пласт толщиной 1 см.

* С помощью формочек или ножа вырежьте барашков.

* Выстелите противень пекарской бумагой, уложите барашков.

* Приготовьте посыпку. Для этого смешайте муку, сливочное масло и сахар. Затем разотрите смесь руками. У вас получатся крошки.

* Аккуратно смажьте барашков джемом и сверху посыпьте крошками. Так у печенья появятся «кудряшки».

* Также из остатков теста можно сделать барашкам уши и хвостики. А из изюминок — глаза.

* Выпекайте печенье около 25 минут при температуре 200 градусов. Остудите и подавайте к столу.

Как правильно разговляться — советы

После сорока дней поста тело реагирует на праздничную еду иначе, чем вы думаете, обращает внимание нутрициолог. Многие встречают Пасху с искренней радостью и немедленно берутся за кулич, крашеные яйца, холодец и творожную пасху. И здесь биохимия «расходится» с народной традицией.

За время строгого поста кишечная микробиота существенно меняет состав. Снижается активность ферментов поджелудочной железы — липазы, протеазы, амилазы. Слизистая желудка адаптируется к меньшей кислотной нагрузке. Печень переключается на режим более экономного синтеза желчных кислот. Это означает одно: резкое введение большого количества животного белка, насыщенных жиров и сахара в один прием создает метаболический стресс. Анна Дивинская биохимик, нутрициолог

Именно поэтому классический сценарий «разговеться как следует» нередко заканчивается тяжестью, вздутием и упадком сил прямо в праздничный день, подчеркивает эксперт.

Советы нутрициолога

* Золотое правило пасхального стола: последовательность, а не ограничение. Не нужно отказываться от традиционных блюд. Нужно есть их в правильном порядке и разумных количествах.

* Начните с легкой закуски. Перед тем как приступить к мясным блюдам и куличу, съешьте что-нибудь с клетчаткой: овощной салат, несколько ломтиков огурца или редиса. Клетчатка замедляет всасывание глюкозы и жиров, снижает гликемический ответ и подготавливает ЖКТ к более тяжелой пище.

* Яйцам говорим «да», но едим их в разумном количестве. Традиционное пасхальное яйцо — отличный источник полноценного белка и холина. Два-три яйца в течение дня — физиологически обоснованная норма для большинства здоровых взрослых. Больше — нагрузка на печень, особенно после длительного периода растительного питания.

* Кулич — не торт, но и не хлеб. Сдобное тесто с изюмом и глазурью содержит много быстрых углеводов и насыщенных жиров одновременно. Один небольшой ломтик кулича с чаем — прекрасно. Три куска кулича натощак — путь к гипергликемическому скачку с последующим энергетическим провалом.

* Мясо и холодец лучше есть во второй половине дня. Если трапеза начинается после ночной службы, организм еще не «включил» активный метаболический режим. Оставьте тяжелые белковые блюда на обед или поздний завтрак.

* Пейте воду. Банальный совет, который часто игнорируется. Праздничные блюда — холодец, мясные закуски — богаты солью. Без достаточного количества воды это гарантирует отеки и головную боль к вечеру.

«Пасха — праздник, а не диетическое мероприятие. Задача доказательного подхода к питанию не в том, чтобы лишить вас удовольствия, а в том, чтобы это удовольствие не закончилось тяжестью, изжогой и трехдневным восстановлением. Ешьте традиционные блюда. Начинайте с овощей. Не торопитесь. Пейте воду. И помните: кулич, съеденный медленно и осознанно, вкуснее того, что проглочен в спешке между тремя другими блюдами», — резюмировала Анна Дивинская.