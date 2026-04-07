Глава Дагестана оценил ущерб от паводков в регионе

Значительный ущерб в результате паводков нанесен агропромышленному комплексу Дагестана, погибло около 700 голов крупного рогатого скота. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов, передает РИА Новости.

«В результате паводков погибло порядка 700 голов крупного рогатого скота, более 2200 мелкого рогатого скота, более 60 тысяч голов птиц», — сказал он.

В конце марта в регионах Северного Кавказа произошло масштабное наводнение, которое вышло за пределы Дагестана. В Чечне в результате стихии подтопило почти 2 тыс. домов и были повреждены 17 мостов, власти ввели режим ЧС. В Северной Осетии размыло участок дороги между двумя селами, а в Ингушетии зафиксировали перебои со светом. В Махачкале подтопило три основных центра питания, без света остались 65 тыс. абонентов.

Наводнение привело к загрязнению водопроводной воды, десятки людей пострадали от пищевого отравления, в республике проводится экстренная вакцинация от вирусного гепатита.

