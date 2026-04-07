Суд в Курске огласил приговор в деле о взятках при строительстве фортификаций

В Курске посредник Шубин получил 8 лет лишения свободы в деле о фортификациях

Дмитрий Шубин, выступавший посредником при передаче взяток экс-губернатору Курской области, приговорен к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд Курска также назначил ему штраф «в размере 380 миллионов рублей в доход государства».

Перед этим Курский суд приговорил бывшего заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова к 17 годам лишения свободы по делу о взятках.

Его признали виновным по двум эпизодам получения взяток в особо крупном размере. Свою вину бывший чиновник признал.

Суд назначил ему штраф в размере 450 млн рублей и постановил конфисковать незаконно полученные 20,95 млн рублей в доход государства. Кроме того, ему запрещено занимать руководящие должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение 12 лет после освобождения.

7 апреля был признан виновным бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов. За получение двух взяток в особо крупном размере суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 400 млн рублей.

Ранее сообщалось, что экс-глава Курской области Старовойт получал взятки в пакетах с продуктами.