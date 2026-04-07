В Балашихе 14-летняя школьница отдала родительский сейф ради «описи ценностей»

В Балашихе 14-летняя школьница передала мошенникам домашний сейф с более чем 1 млн рублей, поверив телефонным аферистам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

С девочкой связалась неизвестная, которая представилась сотрудницей портала «Госуслуги», сообщила о «взломе» ее личного кабинета и выманила код из СМС. На следующий день «работники ФСБ и Центробанка» запугали девочку, заявив, что преступники собираются оформить от имени родителей кредиты на финансирование ВСУ.

Узнав, что дома у несовершеннолетней хранится сейф, к которому она не имеет доступа, кураторы велели впустить «специалиста» для вскрытия и описи. Пока родителей не было, школьница выполнила указания, а затем осознала обман и рассказала отцу, который обратился в полицию.

Стражи порядка арестовали 18-летнего пособника из Щелково. Юноша признался, что сам стал жертвой мошенников, которые завербовали его и потребовали «помочь ребенку со вскрытием сейфа», полученные деньги он перевел на их реквизиты.

Возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Фигуранту избрали арест. Полиция ищет организаторов схемы и проверяет задержанного на другие эпизоды.

Ранее пенсионер из Кирова испугался уголовного дела и отдал мошенникам 47 млн рублей.

 
