Вэнс: экономика Европы находится на грани коллапса из-за конфликта на Украине
Экономика стран Европы находится под угрозой коллапса из-за российско-украинского конфликта. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште, передает ТАСС.

Альтернативой миру между Россией и Украиной является только продолжение конфликта, но в чем тогда заключается цель, спрашивает вице-президент.

По его словам, американский президент Дональд Трамп намерен содействовать переговорам и поручил Белому дому продолжать работать над этим процессом.

«Президент отдал нам распоряжение продолжать работать над этим. Но нам надо, чтобы люди в Европе понимали ставки, понимали, как нужно вести эти переговоры», — добавил Вэнс.

В конце марта The New York Times писала, что президент России Владимир Путин еще в январе был близок к мирному соглашению по Украине, но этому помешали нападение США и Израиля на Иран, блокада Ормузского пролива и рост цен на нефть. В Кремле это отрицают.

Ранее Дмитриев спрогнозировал разрушительное «цунами» цен на энергоресурсы для ЕС.

 
