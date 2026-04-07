В Нижневартовске подростки избили школьницу и сняли это на видео

Две девушки избили сверстницу в Нижневартовске, и это попало на видео

В Нижневартовске девушку окружила толпа сверстников, которые избили ее и сняли происходящее на видео, сообщает Ura.ru.

На записи, опубликованной Telegram-каналом «ЧП Нижневартовск», видно, как девушка сначала плюет в оппонентку и пытается ударить ее ногой, после чего ее пытаются оттащить, но затем избивают ногами, повалив на асфальт.

В итоге участниц драки разняли очевидцы. Как сообщили в полиции, личности участниц конфликта установлены, в ближайшее время их доставят в отдел для разбирательства. Им грозит административная ответственность по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои) — штраф до 30 тыс. рублей или арест до 15 суток.

