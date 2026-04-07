СМИ рассказали, как население Ирана восприняло угрозы Трампа

Граждане Ирана потрясены последними угрозами президента США Дональда Трампа нанести массированные удары по Исламской республике. Об этом пишет газета New York Times.

Издание отмечает, что иранцы встретили угрозы с чувствами «непонимания, неповиновения и недоумения».

«Первое, что мне пришло в голову, это то, что, как мне кажется, Трамп находится под огромным давлением и что он сошел с ума. <…> Сейчас мы поддерживаем Иран и любое правительство, которое им управляет», — рассказала жительница Тегерана Лили.

Также издание пишет, что иранцы уже напрямую обращаются к американцам с призывом остановить Трампа. Так, известный иранский бизнесмен в соцсети X написал, что бомбардировки приведут к «гуманитарной катастрофе», а если Иран предпримет ответные меры против инфраструктуры стран Персидского залива, это нанесет ущерб нефтяной и другим жизненно важным отраслям промышленности, что вызовет резкий рост цен, отметил он.

7 апреля Трамп заявил, что в ночь на 8 апреля США могут уничтожить «целую цивилизацию», и ее не удастся вернуть. При этом американский президент подчеркнул, что не желает, чтобы это произошло.

Также 7 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс пригрозил Ирану использованием средств, которые Вашингтон еще не задействовал в конфликте.

5 апреля глава Белого дома сказал, что Иран и США могут достичь соглашения 6 или 7 апреля. Если этого не случится, он пообещал «все взорвать и забрать нефть» у Ирана.

Ранее в Иране объяснили ужесточение риторики Трампа.

 
