Спорт

Клубы РПЛ обращались за инвестициями в арабский фонд

В арабском фонде No Limits Sports сообщили об обращениях от клубов РПЛ
Президент евразийского направления арабского фонда No Limits Sports Вадим Андреев рассказал, что российские клубы обращались к организации за инвестициями. Его слова приводит Sport24.

«Есть клубы из РПЛ, есть из Первой лиги — в частности, назывался «Ротор», который входит в число перспективных для наших партнеров. Но я бы не стал сейчас называть конкретные названия, потому что мы находимся на начальном этапе анализа», — сказал Андреев.

После 23 туров в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) лидирует «Краснодар» с 52 набранными очками. Вторым идет петербургский зенит (51), тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (44).

Волгоградский «Ротор» после 27 туров Первой лиги набрал 42 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. Команда отстает от лидирующего «Факела» на 17 баллов.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года.

Ранее Александр Мостовой заявил о трагедии в «Спартаке».

 
Правда ли, что женщины старше 45 лет не могут найти работу в 2026 году?
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

