Россиянам спрогнозировали рост цен на вишню и абрикосы из-за паводков в Дагестане

Подтопления в Дагестане нанесли серьезный удар по сельскохозяйственной отрасли. Особенно сильно пострадали сады и ягодные плантации, которые затопило и занесло илом. Об этом «Парламентской газете» сообщил независимый аграрный эксперт Александр Корбут.

По словам специалиста, точный масштаб ущерба еще предстоит оценить. Однако предполагается, что сильнее всего пострадают сады, где выращивают косточковые культуры, такие как вишня, абрикосы и черешня.

Эксперт отметил, что сейчас эти деревья находятся в стадии цветения, поэтому необходимо понимать, пострадали ли завязи на месте будущих плодов.

«Дагестан занимает существенную долю в производстве косточковых в масштабах всей России. Но я бы не стал говорить о возможном дефиците, поскольку Россия активно импортирует косточковые плоды из других стран. В прошлом году, например, мы произвели у себя 460 тысяч тонн и примерно столько же завезли из-за рубежа. Этот импорт позволит перекрыть возможные потери на местах», — объяснил он.

При этом, по словам Корбута, цены на плоды неминуемо вырастут. В первую очередь произойдет психологический рост, так как для дагестанских аграриев принципиально важно, чтобы будущий урожай окупил все затраты. Специалист спрогнозировал повышение цен на 10-15%.

28 марта в Дагестане в результате ливней и шквалистого ветра начались подтопления в жилых домах, что повлекло за собой массовые отключения электричества и воды. Из-за масштабного наводнения без света остались жители 132 населенных пунктов, или около 60 тысяч человек.

5 апреля в регионе произошло новое разрушительное наводнение. В частности, трехэтажный дом с людьми обрушился из-за размытого грунта в Махачкале. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Из зоны подтопления эвакуировали более четырех тысяч человек.

Ранее синоптик предупредил, что в конце недели в Дагестан придет новый циклон.

 
