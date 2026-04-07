«В 36 лет могу в «Спартак» рассматриваться»: Смолов поддержал лимит в РПЛ

Александр Вильф/РИА Новости

Бывший нападающий московского «Динамо» и «Краснодара» Федор Смолов в эфире Smol FM поддержал лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я за, потому что еще летом могу вернуться. Ну а че, не только же Заболотному в «Спартак» переходить в 34. Сейчас и я в 36 «Спартак» могу в рассматриваться», — сказал Смолов.

В ноябре стало известно о подписании министром спорта Михаилом Дегтяревым указа о введении нового лимита на легионеров в РПЛ до конца 2025 года.

Согласно документу, окончательные нормативы вступят в силу с сезона-2028/29, а до этого будет действовать переходный период. Как и анонсировалось ранее, в заявке команды на сезон сможет быть не более десяти иностранных футболистов, при этом на поле одновременно смогут находиться лишь пять легионеров.

Последним клубом Смолова был «Краснодар», в составе которого в прошлом сезоне он стал чемпионом России. С лета 2025 года 36-летний футболист находится без клуба, однако не объявлял об окончании карьеры.

