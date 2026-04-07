Политолог объяснил, почему вопрос Гренландии станет для Трампа еще острее

На фоне событий на Ближнем Востоке вопрос Гренландии для президента США Дональда Трампа станет еще острее. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал политолог-американист, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

В ходе конфликта с Ираном США не могли воспользоваться своими базами в европейских странах, поэтому глава Белого дома будет настаивать на юридической передаче Гренландии Соединенным Штатам, пояснил эксперт.

«Он реально воспринимает поведение европейских стран НАТО как предательство», — отметил Евстафьев.

Накануне Трамп заявил, что попрощался с НАТО из-за реакции альянса на желание США контролировать Гренландию.

Гренландия является частью Королевства Дания, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов.

Ранее Дания разработала план диверсий в Гренландии.