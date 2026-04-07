Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Культура

В Москве дали 15 суток хулигану, вообразившему себя героем «Кавказской пленницы»

Тверской суд арестовал мужчину, закинувшего девушку на плечо как в кино
Суды общей юрисдикции города Москвы

В Москве суд арестовал на 15 суток хулигана, вообразившего себя героем кинофильма «Кавказская пленница». Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

Тверской районный суд города Москвы 7 апреля 2026 года рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Ильи Ф. Установлено, что утром 5 апреля на улице 1-я Тверская-Ямская мужчина подошел к двум девушкам с целью познакомиться.

Для этого одну из девушек он взял за руку, а затем закинул на плечо и понес в подземный переход. Девушка вырвалась и убежала. На суде мужчина объяснил, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и хотел впечатлить новую знакомую, поэтому повел себя как в кино, а ругался матом, потому что девушка убежала.

Суд признал Илью виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

Ранее женщина повторила сюжет фильма «Терминал» в аэропорту Куала-Лумпур.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!