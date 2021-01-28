Глава Госдепа: в случае возвращения Ирана в ядерную сделку США потребуется время

США ждут от от Ирана возвращения к выполнению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил новый госсекретарь США Энтони Блинкен, трансляцию ведет американский Госдепартамент.

«Что касается Ирана, то президент Байден четко сказал, что если Иран вернется к полному соблюдению своих обязательств в рамках СВПД, то США сделают то же самое», — сказал Блинкен.

Однако, по словам главы американской дипломатии, пока что «до этого еще далеко».

«Иран не соблюдает соглашение по целому ряду направлений, и в случае, если он примет решение сделать это, вернуться к соблюдению соглашения, нам потребуется некоторое время, чтобы оценить, выполняет ли он свои обязательства», — сказал Блинкен.

Ранее новый глава Госдепа заявил, что международное сообщество «нуждается в руководящей роли» США.