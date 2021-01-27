Тихановская призвала Запад к более жесткой реакции на Лукашенко
Антон Демидов
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Лидер белорусский оппозиции заявила, что Евросоюзу и США следует быть «смелее и сильнее» в своем ответе на действия президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает Reuters.
Такое заявление она сделала во время онлайн-мероприятия с несколькими министрами иностранных дел ЕС.
Тихановская попросила ЕС ускорить одобрение четвертого пакета санкций в отношении сторонников Лукашенко. Кроме того, она призвала провести международное расследование нарушений прав человека и обозначить виновных террористами.
«Международный отклик по-прежнему слишком скромен», — сказала Тихановская.
На прошлой неделе Тихановская заявила, что новая волна протестного движения в Белоруссии начнется этой весной.