Байден и Макрон согласились вместе решать ядерную проблему Ирана

Президенты Франции и США, Эмманюэль Макрон и Джо Байден, в ходе телефонного разговора договорились вместе работать над решением проблем на Ближнем Востоке, сообщает «Интерфакс».

«Они констатировали, что придерживаются схожих позиций и выразили желание работать вместе над обеспечением мира и стабильности на Ближнем Востоке», - говорится в коммюнике канцелярии президента Франции.

В нем отмечается, что «в особенности, речь идёт об иранском ядерном досье и о ситуации в Ливане».

В Елисейском дворце подчеркнули, что в целом Макрон и Байден «констатировали, что очень во многом согласны друг с другом по темам, связанным с международной безопасностью».