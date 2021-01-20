В Совфеде оценили разговор Клинтон и Пелоси о возможном разговоре Трампа с Путиным

В Совете Федерации прокомментировали заявление экс-госсекретаря США и кандидата в президенты на выборах 2016 года Хиллари Клинтон о возможном телефонном разговоре действующего президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным во время штурма Капитолия. Об этом сообщает РИА «Новости».

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров выразил мнение, что такое утверждение является «банально местью» членам Республиканской партии.

Кроме того, по его словам, Клинтон является «очень мстительной дамой», которая не может простить Трампу тот факт, что проиграла ему в президентской гонке.

«Это уходящая натура, пусть она думает лучше о своем, о личном. Ее время в политике прошло», — подчеркнул Джабаров.

Ранее Клинтон в подкасте со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси выразила мнение, что Трамп и Путин разговаривали по телефону во время январского хаоса у Капитолия. Она также назвала произошедший штурм «подарком Путину».

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.