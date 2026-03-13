С апреля в России покупать в рассрочку станет безопаснее

С 1 апреля 2026 года в России начинает действовать закон, который существенно изменит правила работы сервисов рассрочки. Это закономерный этап развития финансового рынка в России, заявила в беседе с «Газетой.Ru» Татьяна Волкова, финансовый эксперт.

«В последние годы рассрочка стала одним из самых популярных инструментов оплаты, однако далеко не всегда за привлекательной маркетинговой оболочкой скрывались прозрачные условия для потребителя. Нередко под видом «рассрочки без переплаты» фактически оформлялись кредитные договоры, а реальная стоимость покупки оказывалась выше из-за скрытых комиссий или разницы в цене товара при разных способах оплаты», — объяснила она.

Именно поэтому Центральный банк постепенно берет под контроль все, что связано с рассрочками, микрофинансовыми инструментами и денежными обязательствами между компаниями и клиентами. Основная задача регулирования — устранить искажение информации и обеспечить прозрачность условий: покупатель должен четко понимать итоговую стоимость договора и финансовые последствия своего решения.

«Запрет на различие цен при оплате сразу и в рассрочку — один из ключевых элементов закона. По сути, он устраняет практику скрытого начисления процентов через наценку на товар», — отметила Волкова.

Дополнительно вводятся меры, направленные на повышение прозрачности финансовой нагрузки заемщиков: при оформлении рассрочки на сумму свыше 50 тысяч рублей информация о обязательствах клиента будет передаваться в бюро кредитных историй. Новые требования распространяются в том числе на сервисы формата BNPL («покупай сейчас — оплачивай позже»), даже если такие программы позиционируются как не предусматривающие переплаты.

«Документ также устанавливает ограничения по продолжительности рассрочки. Начиная с 1 апреля 2026 года оформить беспроцентную оплату частями на срок более шести месяцев станет невозможно, а с 2028 года предельный период будет сокращен до четырех месяцев. Одновременно вводится потолок штрафных начислений: размер санкций за просрочку не может превышать 20% годовых от суммы образовавшейся задолженности», — поделилась эксперт.

На рынке давно назрела необходимость наведения порядка, считает Волкова. Многие добросовестные компании действительно берут комиссию на себя и предлагают клиентам честную рассрочку без переплаты, однако часть игроков использовала само слово «рассрочка» как маркетинговый инструмент, хотя по сути речь шла о кредитовании.

«В условиях роста потребительской модели поведения, когда человеку постоянно предлагают формат «бери сейчас — плати потом», государственное регулирование становится формой защиты граждан от избыточной долговой нагрузки. Рассрочка сама по себе — удобный финансовый инструмент, но только при полной прозрачности условий. Новый закон как раз направлен на то, чтобы отделить честные сервисы рассрочки от скрытых кредитных продуктов и повысить доверие к финансовой индустрии в целом», — резюмировала эксперт.

