Верховный суд определил порядок доначисления пошлины за автомобиль

Таможенные службы не могут доначислять пошлины на основании данных о стоимости ввезенного автомобиля на специализированных торговых онлайн-площадках. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на решение Верховного суда (ВС) России.

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ рассмотрела дело, в рамках которого россиянин и компания-импортер решили оспорить дополнительную таможенную пошлину. Летом 2022 года гражданин с помощью фирмы приобрел подержанный минивэн Hyundai Staria в Южной Корее. По прибытии автомобиля в Россию компания подала в таможенные органы декларацию. В документе стоимость машины составила $21,7 тысячи. С этой суммы была уплачена пошлина в размере 741 546 рублей.

В декабре 2023 года таможенные органы провели проверку на одном из корейских онлайн-аукционов по продаже автомобилей. В ходе мониторинга они обнаружили аналогичную модель, стоимость которой составила $40,2 тысячи. Тогда таможенники решили скорректировать таможенную стоимость уже ввезенной машины. В результате компании-импортеру выставили требование уплатить дополнительную пошлину в размере 452 559 рублей.

Организация и покупатель минивэна решили оспорить решение в Арбитражном суде Приморского края. В качестве доводов они предоставили инвойсы, чеки, справки и информацию с официального сайта Hyundai, подтверждающие цену машины в $21,7 тысячи. Суд отклонил претензии таможенников, однако апелляционный и кассационные суды оспорили это решение, оставив требование о доплате пошлины в силе.

В Верховном суде установили, что претензии таможенников были незаконны. Из решения следует, что обязанность доказать необходимость корректировки таможенной пошлины лежит на таможенном органе. Коллегия определила, что анализ цены автомобиля на основании данных интернет-сайтов не может считаться корректным. При этом, как отметили в суде, максимальная цена на поддержанные Hyundai Staria в различных комплектациях «значительно ниже, чем цена единственного транспортного средства на сайте, избранным таможней в качестве источника ценовой информации».

Ранее Верховный суд отменил решение о лишении водительских прав из-за проблем с СМС.