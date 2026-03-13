Размер шрифта
В Израиле заявили об ударах по командным центрам «Хезболлы»

ЦАХАЛ: военные Израиля нанесли удары по командным центрам «Хезболлы» в Ливане
Amir Cohen/Reuters

Израильские военные нанесли несколько серий ударов по командным центрам ливанской шиитской организации «Хезболла» в Бейруте и в Южном Ливане. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Армия обороны Израиля провела несколько волн ударов в Бейруте и на юге Ливана по нескольким командным центрам «Хезболлы», — сказано в сообщении.

12 марта верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи поблагодарил «Хезболлу» за поддержку Тегерана в конфликте с США и Израилем. Он заявил, что «самоотверженная «Хезболла», несмотря на все препятствия, пришла на помощь Исламской Республике в вооруженном конфликте.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке.

В начале марта к усилиям Тегерана присоединилась «Хезболла», начав наносить удары из Ливана по израильской территории. На фоне этого израильская армия начала «ограниченную и целенаправленную» наземную операцию против «Хезболлы» на юге Ливана. «Хезболла» в ответ объявила о запуске операции «Съеденный орел», направленной против Израиля.

Ранее стало известно о попытках Франции предотвратить операцию против «Хезболлы».

 
