Эксперт предупредил об экологической катастрофе в Арктике из-за войны в Иране

Арктика может столкнуться с экологической катастрофой из-за пожаров, вызванных ударами по нефтехранилищам в Иране. Об этом РИА Новости заявил координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), доцент Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников.

«Атмосферные потоки в разных местах, в разное время движутся по-разному. И в результате совершенно очевидно, что рано или поздно продукты сгорания окажутся в арктической зоне», — сказал эксперт.

Воротников добавил, что при горении образуется сажа, которая может выпасть в российской Арктике. В результате таяние ледников ускорится. По словам доцента, это приведет к изменениям климатических и экологических условий в Арктике, что отразится на всей планете.

11 марта Иран выдвинул новые условия для начала переговоров с США на фоне продолжающегося конфликта. В Тегеране заявили, что готовы обсуждать дипломатическое урегулирование только при наличии «реальных гарантий» безопасности и признания права страны на полный ядерный цикл. В США заявляли, что Вашингтон устроит лишь капитуляция Ирана. К чему может привести жесткая позиция сторон — в материале «Газеты.Ru».

