Аналитики утверждают, что цены на нефть не скоро снизятся

Politico: цены на нефть могут оставаться высокими как минимум несколько месяцев

Стоимость нефти на мировых рынках может оставаться высокой в течение как минимум нескольких месяцев даже в случае скорого завершения военной операции США и Израиля против Ирана. Об этом сообщает Politico.

В публикации отмечается, что Белый дом пытается преуменьшить значение резкого роста цен на нефть и бензин, который был вызван нарушением поставок через Ормузский пролив.

Опрошенные изданием аналитики считают, что перебои в поставках столь значительны, что «быстрое восстановление уже невозможно. Нефтегазовой инфраструктуре Бахрейна, Ирака, Катара и Саудовской Аравии нанесен серьезный ущерб, который «нельзя легко устранить», утверждает издание.

12 марта глава минфина США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность создания международной коалиции для сопровождения судов в Ормузском проливе.

Иран в связи с атаками со стороны Израиля и США объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из основных нефтяных маршрутов в мире. Исламская Республика распространила запрет на проход на все суда, включая коммерческие корабли и танкеры. На этом фоне трафик в стратегическом коридоре почти полностью остановился. Ситуация привела к резкому росту цен на нефть. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

