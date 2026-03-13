В Италии обнаружили дрейфующий без экипажа танкер с 900 тоннами топлива на борту

Rai 1: танкер без экипажа на борту дрейфует у берегов Лампедузы

У берегов острова Лампедуза дрейфует танкер без экипажа на борту. Об этом сообщил итальянский телеканал Rai 1 в социальной сети X.

По данным журналистов, на борту танкера находится 900 тонн топлива, а также два резервуара со сжиженным природным газом (СПГ).

Газета Il Messaggero предположила, что у берегов острова дрейфует российский газовоз «Арктик Метагаз».

«Российский танкер для перевозки сжиженного природного газа «Арктик Метагаз» длиной 277 метров, получивший серьезные повреждения и оставшийся без экипажа, дрейфует под действием ветра и течений по опасной траектории в сторону вод Лампедузы», — говорится в сообщении.

Российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке 3 марта в акватории Средиземного моря, рядом с территориальными водами Мальты. В тот момент судно следовало из порта Мурманска с грузом, оформленным по всем международным правилам. По данным министерства транспорта РФ, удар был нанесен с побережья Ливии с использованием украинских безэкипажных катеров. «Арктик Метагаз» получил серьезные повреждения. На борту судна находились 30 членов экипажа, все — российские граждане. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова назвала нападение на «Арктик Метагаз» терактом.