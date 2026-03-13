Белый дом потребовал от СМИ удалить информацию об угрозе ударов Ирана по США

Белый дом потребовал от ABC удалить материал об угрозе ударов БПЛА Ирана по США

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт потребовала от телекомпании ABC удалить публикацию, в которой утверждается, что Федеральное бюро расследований США (ФБР) предупредило полицию в Калифорнии о якобы возможных ударах беспилотников Ирана.

«Это сообщение и публикация должны быть немедленно удалены ABC News», — написала она в социальной сети X.

По словам представителя Белого дома в них приводится ложная информация с целью запугивания граждан Соединенных Штатов. Она отметила, что этот материал был основан на непроверенных данных.

Также Левитт подчеркнула, что подобной угрозы со стороны Ирана США «не существует и никогда не существовало».

11 марта ФБР отказалось комментировать сообщения СМИ о выпуске предупреждения отделам полиции Калифорнии о возможных ударах иранских беспилотников. О распространении бюллетеня ведомством сообщал телеканал ABC. В нем речь шла о возможном ударе иранских дронов по западному побережью США.

9 марта профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол признал, что американские системы противовоздушной обороны не способны эффективно противостоять ответным ударам Ирана.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее Иран пригрозил открыть «врата ада» для США и Израиля.