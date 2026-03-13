Размер шрифта
Белый дом потребовал от СМИ удалить информацию об угрозе ударов Ирана по США

Белый дом потребовал от ABC удалить материал об угрозе ударов БПЛА Ирана по США
Carlos Barria/Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт потребовала от телекомпании ABC удалить публикацию, в которой утверждается, что Федеральное бюро расследований США (ФБР) предупредило полицию в Калифорнии о якобы возможных ударах беспилотников Ирана.

«Это сообщение и публикация должны быть немедленно удалены ABC News», — написала она в социальной сети X.

По словам представителя Белого дома в них приводится ложная информация с целью запугивания граждан Соединенных Штатов. Она отметила, что этот материал был основан на непроверенных данных.

Также Левитт подчеркнула, что подобной угрозы со стороны Ирана США «не существует и никогда не существовало».

11 марта ФБР отказалось комментировать сообщения СМИ о выпуске предупреждения отделам полиции Калифорнии о возможных ударах иранских беспилотников. О распространении бюллетеня ведомством сообщал телеканал ABC. В нем речь шла о возможном ударе иранских дронов по западному побережью США.

9 марта профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол признал, что американские системы противовоздушной обороны не способны эффективно противостоять ответным ударам Ирана.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее Иран пригрозил открыть «врата ада» для США и Израиля.

 
