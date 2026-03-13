Размер шрифта
Матери без вести пропавших бойцов СВО отдали аферисту миллионы в надежде найти сыновей

В Смоленской области аферист нажился на матерях бойцов СВО, пропавших без вести
В Смоленской области матери пропавших без вести бойцов СВО в надежде найти сыновей стали жертвами мошенника. Об этом сообщает МВД России.

Инцидент произошел в городе Ярцево. По версии правоохранителей, 44-летний аферист узнал, что сыновья двух 54-летних женщин являются участниками СВО и втерся к ним в доверие, пообещав помочь им найти своих детей. Однако за свои услуги он попросил денег.

В течение нескольких месяцев он выманил у матерей военных 3 млн рублей, а также убедил одну из них приобрести для него кроссовер Nissan Qashqai за 600 тысяч рублей под предлогом поездок в другие регионы для «поисков». В какой-то момент женщины поняли, что их обманули, и обратились в полицию.

Подозреваемого задержали, иномарку изъяли. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере — теперь ему грозит до десяти лет колонии. На время следствия мужчину заключили под стражу.

