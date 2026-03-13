Размер шрифта
Ирина Роднина прокомментировала рост цен в России

Трехкратная олимпийская чемпионка Роднина высказалась о росте цен в России
Алексей Майшев/РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о росте цен в России. Об этом сообщает Sport24.

По ее словам, «жизнь сейчас везде дорожает, а не только в России».

«В этом плане я нахожусь в такой же ситуации, как и все россияне», — добавила Роднина.

Она добавила, что рост цен всегда является проблемой для людей, которые «постоянно недовольны, если что-то меняется».

«Человек так устроен, но постепенно приспосабливается ко всему», — добавила парламентарий.

До этого специалисты ЦМАКП пришли к выводу, что в начале весны 2026 года российская экономика оказалась в одном шаге от стагфляции – ситуации, при которой наблюдаются застой производства, высокий уровень безработицы и стремительный рост цен. Эксперты отмечают, что стагнация наблюдается в большинстве гражданских отраслей российской экономики. Прибыль предприятий также стремительно сокращается. Проблемы наблюдаются в сферах машиностроения и оборудования, а также в других важных отраслях.

Ранее экономист оценил стагнацию в России.

 
