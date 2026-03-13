Размер шрифта
Песков рассказал, повлияли ли ограничения связи в Москве на работу Кремля

Песков: в Кремле пользуются стационарными телефонами
Михаил Метцель/РИА Новости

Сотрудники администрации президента России используют стационарную связь для своей работы. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пользуемся стационарными телефонами», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, повлияли ли ограничения связи в центре Москвы на работу администрации президента.

В Москве, Санкт-Петербурге и других городах России несколько дней подряд фиксировали перебои с мобильной связью и интернетом. Песков заявлял, что временные отключения вводят в соответствии с российским законодательством и заранее предупреждают операторов.

12 марта зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов сообщил, что перебои со связью и интернетом в Москве носят временный характер. По его словам, через 5–10 дней все может снова заработать, но точечные отключения продолжатся.

Ранее в Кремле объяснили проблемы со связью в Москве.

 
