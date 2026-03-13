Сменившая пол на мужской украинка сама пришла за повесткой в военкомат

Жительница Украины, сменившая пол на мужской, добровольно явилась в центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата в стране), чтобы получить повестку. Об этом сообщает Telegram-канал «Украина.ру».

По его информации, добровольца оперативно отправили на военно-врачебную комиссию. Однако у психиатра, который проводил осмотр, возникли сомнения относительно вменяемости пациента.

До этого на Украине мужчина сменил пол в попытке избежать призыва в вооруженные силы страны по мобилизации. После прохождения соответствующих медицинских процедур и получения нового паспорта с женским указанием пола трансгендер («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) обратился в ТЦК с требованием о снятии с воинского учета. Представители ТЦК отказали, ссылаясь на результаты медкомиссии. Однако харьковский суд удовлетворил иск мужчины, предписав снять его с учета.

На Украине с февраля 2022 года действует всеобщая мобилизация, сроки которой неоднократно продлевались. По данным на январь 2026 года, в розыске за уклонение от нее находилось 2 млн украинцев призывного возраста.

Ранее в минобороны Украины анонсировали реформу мобилизации.