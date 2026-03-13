Стало известно, сколько нужно растений, чтобы улучшить качество воздуха дома

Комнатные растения действительно участвуют в газообмене, поглощая углекислый газ в процессе фотосинтеза и выделяя кислород. Но в условиях квартиры масштабы этого процесса крайне ограничены. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Интенсивность фотосинтеза зависит от освещенности, площади листьев и физиологического состояния растения. В типичном жилом помещении света недостаточно, чтобы комнатные растения работали так же эффективно, как в естественной среде или теплице. В результате объем поглощаемого углекислого газа оказывается несоизмеримо малым по сравнению с тем, который образуется людьми в процессе дыхания», — объяснила эксперт.

Практические расчеты показывают, что для заметного снижения концентрации углекислого газа в стандартной комнате потребовались бы десятки, а в ряде случаев и сотни крупных растений с большой листовой поверхностью.

«Такое количество растений невозможно разместить в обычной квартире без превращения ее в оранжерею. Именно поэтому в реальных условиях влияние комнатных растений на уровень углекислого газа находится в пределах статистической погрешности и не ощущается ни приборами, ни самочувствием жильцов», — констатировала Золотарева.

Дополнительную путаницу вносит тот факт, что растения не всегда работают в «плюс». В темное время суток процесс фотосинтеза в растениях прекращается, и они продолжают дышать, потребляя кислород и выделяя углекислый газ.

«В масштабах квартиры этот эффект также невелик, но он еще раз показывает, что рассматривать комнатные растения как полноценный инструмент регулирования газового состава воздуха некорректно», — отметила она.

Эти факты не означают, что растения в доме бесполезны.

«Они действительно влияют на микроклимат, повышая влажность воздуха за счет испарения воды с поверхности листьев, а также улучшают субъективное восприятие пространства, что положительно сказывается на психологическом комфорте, снижает уровень стресса и повышает ощущение уюта», — резюмировала Золотарева.

