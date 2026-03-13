Американский клон «Шахеда» заметили в Ираке

Американский клон «Шахеда» дрон LUCAS впервые попал на видео при атаке в Ираке

Американский клон «Шахеда» дрон LUCAS впервые попал на видео при атаке в Ираке. Ролик опубликовало издание Sabren News.

В публикации отмечается, что удар беспилотником был нанесен по объекту подразделений иракской армии в районе города Махмур в провинции Ниневия.

На видео заметен характерный треугольный силуэт ударного беспилотного летательного аппарата.

До этого профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что

имея возможность сравнительно легко уничтожать стратегически важные объекты США и Израиля, Иран занимает крепкую позицию в конфликте и предъявит высокие требования на будущих переговорах.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее в США испугались ракет и беспилотников Ирана.