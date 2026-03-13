Шесть военнослужащих Франции пострадали при ударе дронов в Ираке

Шесть французских военных пострадали при атаке беспилотников по базе в Эрбиле

Не менее шести военных Франции получили ранения в результате атаки беспилотников по базе в иракской провинции Эрбиль. Об этом в беседе с телеканалом Rudaw сообщил губернатор региона Умид Хошнав.

«Шестеро французских военных пострадали в результате удара по району Мала Кара провинции Эрбиль, никто из курдских отрядов «пешмерга» не ранен», — сказал он.

По словам чиновника, база была атакована с использованием двух дронов.

9 марта на севере Ирака нападению подверглись позиции шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби». По информации телеканала Al Jazeera, под авиаобстрел попала штаб-квартира, которая находится в провинции Найнава, примерно в 15–20 километрах к востоку от города Мосул.

Утром 28 февраля США начали военную операцию против Ирана, назвав ее «Эпическая ярость». Американские и израильские силы атаковали военные объекты, включая системы противовоздушной обороны, ракетные комплексы, базы и объекты военно-морского флота. В Вашингтоне заявляли, что цель операции — ослабить военный потенциал Ирана и не допустить развития его ракетной и ядерной программ.

С начала операции по территории Ирана были нанесены сотни ударов. Под атаки попали объекты командования, склады вооружений и ракетные пусковые установки. В ответ Тегеран начал наносить ракетные и беспилотные удары по американским базам и союзникам США на Ближнем Востоке, что привело к резкой эскалации конфликта в регионе.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.