Российский генерал рассказал, откуда ВСУ более 30 часов могли атаковать Сочи

Генерал Попов: ВСУ могли атаковать Сочи 30 часов с катеров в нейтральных водах
Evgeniy Maloletka/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли осуществлять беспрецедентную по длительности атаку на Краснодарский край, которая шла свыше 30 часов, с катеров в нейтральных водах Черного моря. Об этом в беседе с mk.ru заявил заслуженный военный летчик, отставной генерал-майор авиации Владимир Попов.

По его словам, Великобритания сейчас активно оказывает помощь Киеву, снабжая украинскую армию быстроходными катерами морского базирования и беспилотными катерами. Эксперт предположил, что запуски по району Сочи, Туапсе, Новороссийску производились именно с этих катеров, которые в ночное время выходили в нейтральные воды.

Также он допустил, что Украина могла использовать дальнобойные беспилотники собственного производства или дроны типа турецкого «Байрактар». Попов сказал, что военные ВСУ могли запускать такие аппараты с территории Одесской области. Эти беспилотники могли идти в обход Крыма с его мощными ПВО, а затем вдоль береговой черты в нейтральных водах, под прикрытием международных авиатрасс над Черным морем, продолжил эксперт.

«Этим маршрутом они выходили и наносили удары по береговым объектам Черноморского побережья», — добавил он.

Атака Вооруженных сил Украины на Краснодарский край продолжалась с вечера 10 марта. Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщал, что это одна из самых продолжительных атак на курорт.

В Минобороны России заявили, что в ночь на 11 марта ВСУ предприняли очередную атаку ударными беспилотниками по инфраструктуре компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае. Эта станция обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», и, по данным ведомства, атака была направлена на попытку остановить поставки газа в Европу.

Кроме того, как сообщили в «Газпроме», были зафиксированы атаки на компрессорные станции «Береговая» и «Казачья».

Ранее в Госдуме рассказали, как решить вопрос с ударами украинских беспилотников.

 
