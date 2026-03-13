Размер шрифта
Аналитики спрогнозировали уровень ключевой ставки после заседания 20 марта

«Известия»: ЦБ может снизить ключевую ставку до 15% после заседания 20 марта
Сергей Бобылев/РИА Новости

Центральный банк России после заседания, которое пройдет 20 марта, может снизить уровень ключевой ставки до 15%. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на аналитиков.

По словам портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал» Андрея Золотова, регулятор может смягчить денежно-кредитную политику благодаря возвращению инфляции к целевым уровням. По предварительным данным, по итогам февраля рост цен может составить около 0,5–0,6% относительно января, что соответствует примерно 4% в пересчете на год, уточнил эксперт.

Заместитель председателя правления Абсолют банка Антон Павлов добавил, что на протяжении последних недель фиксируется замедление уровня инфляции. Аналитик уточнил, что этому способствовали налоговые изменения, которые сохранили потребительскую и деловую активности на низком уровне.

При этом директор по макроэкономическому анализу ОТП Банка Дмитрий Голубков отметил, что действующая ключевая ставка на уровне 15,5% завышена с учетом инфляции в 6% и роста денежной массы М2 около 10%.

Накануне инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин заявил, что курс доллара повысится до 80 рублей, если ЦБ снизит ключевую ставку с 15,5 до 15%.

Ранее Титов объяснил, почему высокая ключевая ставка не приводит к снижению инфляции.

 
