Иллюзионист Геллер заявил, что научил Трампа и Нетаньяху общаться телепатически

Израильский иллюзионист Ури Геллер заявил о передаче сверхспособностей президенту США Дональду Трампу и премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Об этом сообщает Daily Star.

По его словам, Трамп и Нетаньяху успешно осваивают новые умения и используют телепатическую связь вместо защищенных линий связи.

«Вы теперь знаете, кто помог Дональду и Биби активировать их сверхспособности», — утверждает Геллер.

До этого сообщалось, что Трамп и Нетаньяху договорились начать операцию против Ирана во время телефонного разговора, который состоялся 23 февраля.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана в конце февраля. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин прикладывает все усилия для снижения уровня напряженности на Ближнем Востоке. В частности, глава государства пообещал коллегам из арабских стран, что передаст Ирану их озабоченность ударами по инфраструктуре.

Ранее в Иране рассказали, чего ждут от РФ на фоне конфликта с США и Израилем.