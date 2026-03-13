Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Общество

Иллюзионист научил Трампа и Нетаньяху сверхспособностям

Иллюзионист Геллер заявил, что научил Трампа и Нетаньяху общаться телепатически
Lionel Cironneau/AP

Израильский иллюзионист Ури Геллер заявил о передаче сверхспособностей президенту США Дональду Трампу и премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Об этом сообщает Daily Star.

По его словам, Трамп и Нетаньяху успешно осваивают новые умения и используют телепатическую связь вместо защищенных линий связи.

«Вы теперь знаете, кто помог Дональду и Биби активировать их сверхспособности», — утверждает Геллер.

До этого сообщалось, что Трамп и Нетаньяху договорились начать операцию против Ирана во время телефонного разговора, который состоялся 23 февраля.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана в конце февраля. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин прикладывает все усилия для снижения уровня напряженности на Ближнем Востоке. В частности, глава государства пообещал коллегам из арабских стран, что передаст Ирану их озабоченность ударами по инфраструктуре.

Ранее в Иране рассказали, чего ждут от РФ на фоне конфликта с США и Израилем.

 
Теперь вы знаете
Отключения мобильной сети и проблемы с интернетом в Москве. Что происходит и что делать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!