Севастополь подвергся атаке ВСУ

Российские военнослужащие отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Севастополе, работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в мессенджере Мах.

По его словам, российские военные уже сбили три воздушных цели в районе Качи.

Также чиновник заявил со ссылкой на Спасательную службу Севастополя, что в городе не пострадали никакие гражданские объекты.

Накануне вечером российские военные отразили атаку ВСУ в Севастополе. В результате было ликвидировано две воздушные цели.

В ночь на 6 марта Севастополь подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Наиболее серьезные повреждения получил пятиэтажный дом на улице Ефремова — рядом со зданием упал украинский дрон, который был начинен взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. В результате атаки пострадали девять человек, трем из них потребовалась медицинская помощь. В их числе 12-летний мальчик, получивший осколочное ранение головы.

