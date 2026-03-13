Размер шрифта
Севастополь подвергся атаке ВСУ

Губернатор Развожаев: российские военные отражают атаку ВСУ в Севастополе
Oleksii Holikov/Shutterstock

Российские военнослужащие отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Севастополе, работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в мессенджере Мах.

По его словам, российские военные уже сбили три воздушных цели в районе Качи.

Также чиновник заявил со ссылкой на Спасательную службу Севастополя, что в городе не пострадали никакие гражданские объекты.

Накануне вечером российские военные отразили атаку ВСУ в Севастополе. В результате было ликвидировано две воздушные цели.

В ночь на 6 марта Севастополь подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Наиболее серьезные повреждения получил пятиэтажный дом на улице Ефремова — рядом со зданием упал украинский дрон, который был начинен взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. В результате атаки пострадали девять человек, трем из них потребовалась медицинская помощь. В их числе 12-летний мальчик, получивший осколочное ранение головы.

Ранее в Госдуме рассказали, как решить вопрос с ударами украинских беспилотников.

 
