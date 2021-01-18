Глава Минздрава Армении подал в отставку
Карина Казанцева
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Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян подал в отставку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительство Армении.
«Министр здравоохранения Арсен Торосян написал заявление об отставке», — сообщили в пресс-службе.
Причины такого решения не сообщаются.
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