Трамп предрек «Совету мира» успех

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью радиошоу Sid & Friends на WABC, что уверен в успешной работе «Совета мира» по ситуации в Газе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Совет мира» будет потрясающим», – сказал американский лидер.

16 января Трамп объявил о формировании «Совета мира» по Газе и пригласил для участия в нем представителей более 50 стран, в том числе и России. Большинство стран ЕС отказались вступить в «Совет мира» по Газе. А президент России Владимир Путин заявил, что Москва примет решение об участии в органе после изучения всех документов. Российский лидер также сказал, что $1 млрд из замороженных российских активов можно направить в «Совет мира».

Ранее в Госдуме объяснили, как Трамп понимает словосочетание «Совет мира».