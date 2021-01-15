Во Франции расследуют консультативную деятельность Саркози в России

Национальная прокуратура по расследованию финансовых преступлений Франции начала предварительное расследование в отношении экс-президента страны Николя Саркози, сообщает ТАСС со ссылкой на французские СМИ.

Бывшего главу государства подозревают в «торговле влиянием». Речь идет о его консультативной деятельности в России.

По данным интернет-портала Mediapart, в 2019 году Саркози заключил многолетний консалтинговый контракт с российской страховой компанией «РЕСО-Гарантия» на €3 млн.

Следователи пытаются установить, работал ли экс-президент как консультант, что является совершенно законным, или же он «занимался деликатной потенциальной лоббистской деятельностью».

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