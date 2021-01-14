Захарова сравнила блокировку Трампа в соцсетях с «ядерным взрывом» в киберсреде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила блокировку президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в соцсетях с «ядерным взрывом» в киберсреде. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Ранее Twitter и Facebook заявили о бессрочном замораживании аккаунтов Трампа, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Их примеру последовали другие, менее известные соцсети.

«Для этого им не понадобилось ни решение суда, ни мнение хоть какой-то профильной структуры по этике. Просто взяли и отключили многомиллионные официальные аккаунты от аудитории», — заявила Захарова.

По ее мнению, тем самым был нанесен удар по декларируемым Западом демократическим ценностям.

«Решение американских интернет-платформ о блокировке главы государства можно сравнить с ядерным взрывом в киберсреде: не столь страшны разрушения, сколь последствия», — добавила представитель МИД РФ.

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