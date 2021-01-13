Трамп призывает американцев не допускать вандализма

Действующий президент США Дональд Трамп призвал американцев и «Большую четверку» (Big Tech, общее название для компаний Google, Amazon, Facebook, Apple) не допускать какого-либо насилия и помочь ослабить напряженность среди общественности. Об этом сообщил телеканал Fox News.

С таким обращением глава государства выступил после того, как стало известно, что палата представителей США в среду, 13 января, приступила к рассмотрению вопроса об импичменте Трампу. В это связи в конгресс было направлено дополнительно более 6 тысяч гвардейцев.

«В свете сообщений о новых демонстрациях, я призываю не допускать насилия, нарушений закона и вандализма любого рода», — заявил президент.

Трамп призвал всех американцев помочь ослабить напряженность среди общества и успокоить людей.

По словам советника главы государства, на которого ссылается телеканал, лидер страны также просит крупные технологические компании присоединиться к его усилиям.

Советник также добавил, что соответствующее заявление Трампа будет распространено в виде электронного письма пресс-службы Белого дома. Затем Белый дом попытается опубликовать этот текст во всех официальных аккаунтах президента в социальных сетях.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов.

В результате произошедшего погибли пять человек. После массовых беспорядков в Вашингтоне глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент Трампу в упрощенном порядке.

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